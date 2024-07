Caro Alberto cartoline in mostra in ricordo di Garutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Si inaugura oggi alle 18.30, nello spazio "Tempesta" di piazzale Pascucci a Montevolpino a Recanati, laper", un omaggio curato da Giacinto Di Pietrantonio all’artista morto un anno fa. Ladinasce dal confronto tra gli artisti che dopo la sua morte si sono ritrovati per ricordarlo. L’intento è dedicargli brevi testi, immagini, disegni, tramite l’invio di una o piùpostali. L’esposizione comprende numerose-opere realizzate da suoi ex studenti delle scuole in cui ha insegnato e non, dall’Accademie di belle arti di Macerata, Bologna, Milano Brera, Università Politecnico di Milano e Università IUAV di Venezia. Durante lavi saranno anche dellein bianco messe a disposizione per chi volesse compilarle, che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti.