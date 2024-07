Boxe | finiscono subito le Olimpiadi di Salvatore Cavallaro Lo batte il turco Aykutsun

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)finisce già nel primo giorno il proprio cammino alledi Parigi 2024. Nella categoria fino a 80 kg, il siciliano deve lasciar strada alKaan, che lo supera per verdetto non unanime dei giudici (4-1), un risultato che rispecchia quanto si è visto sul ring. Primi secondi nei qualioccupa il centro del ring, un paio di colpi li trova, ma in generale non fa molto. E non lo fa nemmeno, il che risulta in una ripresa sostanzialmente di studio, davvero piena di tattica e con pochissimo da proporre, salvo un paio di buone iniziative dello stessonelle fasi finali. E quel poco non rende onore alla precisione di entrambi. Alla fine dei conti, la ripresa è assegnata alper 4-1.