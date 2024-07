Argomenna Iniziati i lavori alla scarpata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Un importante zona alle porte di Pontassieve tornerà a breve ad essere completamente sistemata, in ordine e libera dai rischi. Sono infattinel capoluogo iper la messa in sicurezza dellastradale nella parte alta di via dell’. Un intervento che viene realizzato e pagato interamente dal proprietario dei terreni sui quali fa riferimento l’area a rischio. Si tratta, complessivamente, di un tratto di circa quattrocento metri, che si trova a valle rispetto al ponte sul torrente, in località Piscetti.