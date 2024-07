Voucher sport | al via le richieste per il 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio– Confermati anche per il, e quindi per il quarto anno, idel Comune di Arezzo. La misura va incontro a tutte gli atleti minorenni e disabili fino a 26 anni residenti nel Comune di Arezzo. Le rispettive famiglie potranno fare domanda per ottenere unda 150 euro, spendibile in tutte le associazioni e societàive che si potranno convenzionare gratuitamente con il Comune, infatti tutti i costi di gestione sono a carico dell'Amministrazione comunale. Quest'anno la gestione delle domande sarà più semplice grazie ad un upgrade della procedura informatica, che segue quella di qualche settimana fa relativa alla richiesta in uso degli impiantiivi, per una gestione delload Arezzo sempre più smart.