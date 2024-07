Volley De Giorgi presenta Italia-Brasile | Ci conosciamo bene ma non ci sarà molto tempo per carburare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giornata di vigilia per la Nazionalena maschile diin vista della sfida al, primo impegno della fase a gironi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La banda di Ferdinando De, reduce da un fantastico triennio post-Tokyo in cui sono arrivati un titolo mondiale e due finali europee (oro nel 2021, argento nel 2023), sialle Olimpiadi con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e infrangere possibilmente il tabù dell’oro a cinque cerchi. “Sono contento del lavoro fatto in questo ultimo periodo; ovvio che qui stiamo curando soprattutto i dettagli, ad esempio sul campo di gara abbiamo avuto a disposizione una sola ora e come potete immaginare è un po’ poco. Ci è servito principalmente per prendere le misure all’interno dell’impianto.