Trovato morto in casa l' ex marito di Alessia Pifferi Ipotesi malore ma si indaga

(Di venerdì 26 luglio 2024) È statoin, lo scorso 6 luglio, Francesco Miranda, exdi, la donna condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi. L'è quella di un. Tuttavia, sulla morte del 55enne, che due giorni prima era stato sottoposto a gastroscopia,la Procura. È stato infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto dovuto per disporre l'autopsia, già effettuata, ed eseguire gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Stando al racconto della sorella dell'uomo, il precedente 4 luglio l'uomo era stato all'ospedale di Melegnano per una gastroscopia resa necessaria da alcuni dolori addominali.