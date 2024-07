Spero che sua figlia non abbia bisogno della fecondazione in vitro | Jennifer Aniston a muso duro contro il senatore JD Vance

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sa distanza trae ilJD. La causa è la discutibile uscita che il candidato a Vice Presidente ha rilasciato a Fox News nel 2021. “Le donne che non hanno partorito sono gattare senza figli che sono infelici per le loro vite e per le scelte che hanno fatto e quindi vogliono rendere infelice anche il resto del paese”, ha detto, menzionando poi Kamala Harris, all’epoca prima vicepresidente donna nella storia degli USA e prossima candidata democratica alla presidenza. Parole forti, decisamente discutibili e probabilmente anche inesatte, oltre che faziose. Scovata questa intervista su X,si è immediatamente mobilitata per dire la sua, pubblicando le sue opinioni sul suo profilo Instagram. “Non posso credere che questa persona possa diventare Vice Presidente degli Stati Uniti – scrive l’attrice di Friends -.