Sassuolo il mister e la Serie B Grosso | Tutti vorranno batterci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)"Abbiamo fatto tanti allenamenti, stiamo lavorando per ricostruirci in vista di un campionato difficile". Tornato in città ieri – con allenamento mattutino al Mapei Football Center – ilsi prende qualche giorno di riposo prima di ritrovarsi domenica, ma è facile immaginare che per il tecnico Fabio Goo (sue le parole in apertura) saranno giorni nel coso dei quali il tecnico tirerà una prima riga rispetto a questa prima fase di preparazione. Che lo ha visto sperimentare più moduli- si parte dal 4-3-3, si varia su difesa a tre, mediana e attacco a due, fino all’arcaico 4-4-2 – e soprattutto più protagonisti.