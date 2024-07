Rugby a 7 il tabellone a eliminazione diretta delle Olimpiadi di Parigi 2024 | chi si gioca le medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Cerimonia d’aperturadisi svolgerà questa sera, eppure nel torneo dia 7 maschile il noveropretendenti allesi è già ridotto da 12 a 4: il, infatti, si è allineato alle semifinali. Domani verranno assegnate lee tutti i piazzamenti finali: in programma le semifinali, con Sudafrica-Francia alle 15.30 e Fiji-Australia alle 16.00. Le formazioni che verranno sconfitte si giocheranno il bronzo alle ore 19.00. Il match che varrà la medaglia d’oro si disputerà, invece, alle ore 19.45. Latv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). Latv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.