Quando investire nelle aziende medio piccole in borsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Valutazioni sotto la media e under performance che durano da anni: di quale area del mercato azionario stiamo parlando? Delle societàe cioè con capitalizzazioni di mercato tipicamente sotto i 2-3 miliardi di euro che ormai sembrano noccioline rispetto ai 3000 miliardi raggiunti da alcune megacaps americane. Se guardiamo ai dati storici con riferimento agli Stati Uniti, dove il track record è di lunghissimo periodo, vediamo che l’andamento di queste società è stato sottoperformante rispetto al resto del mercato (all’S&P500 per intendersi) dal 2017 in avanti; se guardiamo all’Europa troviamo una situazione simile su un periodo di soli 3 anni (grafico di Kepler Chevreux ve lo mostra bene).