Produciamo laureati per il resto d’Europa | facciamoceli pagare

(Di venerdì 26 luglio 2024) Agip era un’azienda petrolifera pubblica fondata sotto il fascismo. Enrico Mattei fu incaricato di liquidarla, subito dopo la guerra, ma lui aveva altro per la testa e ne fece un grande ente pubblico nel campo degli idrocarburi, in competizione con i colossi del petrolio. Purtroppo la sua visione è stata pmessa da parte e le industrie pubbliche che costavano più del guadagno che producevano (a causa di sciagurate gestioni) furono privatizzate. Il pensiero di farle funzionare bene, come fece Mattei fondando Eni, fu pscartato. I privati spremono le aziende e poi le smantellano. Una grande impresa pubblica, molto problematica, ancora sopravvive: produce, con costi altissimi, un prodotto che, trovando scarsa collocazione in Italia, viene esportato, gratis, verso paesi che ne traggono grandi profitti.