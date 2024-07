Ponte chiuso la protesta Il fatturato è crollato E il traffico impazzirà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Calcinaia (Pisa), 26 luglio 2024 – Non si è parlato di altro per tutto il giorno. La notizia della chiusura completa, in entrambi i sensi, deldella Botte a Calcinaia dal 5 agosto fino ad inizio 2025 ha colto tutti di sorpresa. Attività, residenti e chi ogni giorno (prima che venissea pedoni, mezzi pesanti e poi messo a senso unico) transitava sull’infrastruttura che collega Vicopisano a Fornacette, sono rimasti sorpresi. La Provincia ha annunciato che i lavori di messa in sicurezza verranno effettuati per il resto dell’estate e per tutto l’autunno. “È un bel problema – commenta Ranieri Polini dell’alimentari Da Renato – noi si lavora sul passaggio, se me lo levi non lavoro più. Soprattutto d’estate le persone si fermano a comprare panini, focacce ecc. Avevo già perso i camionisti che si fermavano a pranzo, ora perdo ancora più clienti.