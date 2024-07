Otto dosi di cocaina in una busta Allerta al centro ’ Il Correggio’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Già lo scorso maggio i carabinieri avevano sequestrato oltre 35 grammi di hashish e un bilancino elettronico nell’area di un ex-esercizio commerciale, ina Correggio, con l’ipotesi di una vera e propria "base di spaccio di droga" in quella zona. Ora gli uomini dell’Arma indagano sul rinvenimento di quattro grammi di, già confezionati indifferenti, che erano in un involucro trovato l’altro ieri, di sera, da alcuni operatori della sicurezza, durante i controlli in vista della chiusura giornaliera, alcommerciale ’Il, in piazzale Finzi. Alla vista dell’involucro sospetto, gli operatori alla sicurezza hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, una volta sul posto, hanno preso in consegna e aperto il sacchettino, trovando ledi. Forse la droga era stata nascosta in attesa della cessione.