Omicidio Pierina Paganelli spunta l’audio della telefonata della nuora al 112

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) La mattina del 4 ottobre 2023, alle 8.20, Manuela Bianchi scopre il cadaveresuocera,, 78 anni, uccisa con 29 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino a Rimini. Ancora sotto shock, chiama il 112: “Ascolti, non mi faccia parlare con altre persone, ho già chiamato. Io ho trovato una signora che è presumibilmente morta di sotto nell’atrio delle nostre scale”. La, trasmessa in esclusiva durante “Estate in Diretta” su Rai 1, rivela il momento drammatico vissuto da Manuela. Manuela spiega di non aver riconosciuto subito la suocera: “Quel giorno ero in preda al panico. Non ho riconosciuto subito mia suocera perché a me interessava solo che arrivassero i soccorsi, non tanto per chi”. Solo un minuto dopo, sconvolta, richiama il 112: “Io non riesco a capire, sotto è nuda. Dovete mandare anche la polizia”.