Olimpiadi allarme bomba | aeroporto chiuso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla vigilia dellel’atmosfera di caos si allarga a macchia d’olio sull’Europa: dopo gli attacchi alle ferrovie, è ora il turno di aerei ed aeroporti. L’franco-svizzero di Basilea-Mulhouse è stato evacuato per «motivi di sicurezza» a causa di unsu un volo Air France diretto a Parigi. Lo ha annunciato la polizia francese. Dopo qualche minuto, il terminal è stato riaperto. «L’è stato riaperto e le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo», ha spiegato Euroairport. L’hub si trova in Francia, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. “Si è trattato di un”, ha dichiarato la prefettura dell’Haut-Rhin, in merito all’evacuazione e alla chiusura del terminal dell’di Basilea-Mulhouse.