Mai più fake | nuovo corso dedicato all' IA in Kaspersky Automated Security Awareness Platform

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 26 luglio 2024 -annuncia unmoduloall'IA all'interno di(ASAP) per fornire ai professionisti le competenze necessarie per combattere le minacce in continua evoluzione derivanti dai cyberattacchi basati sull'intelligenza artificiale. L'esigenza di comprendere le minacce legate all'IA è evidenziata dal crescente numero di incidenti causati da essa. A febbraio 2024, un dipendente di una multinazionale è stato ingannato e indotto a pagare 25 milioni di dollari a dei truffatori che hanno utilizzato la tecnologia deepper fingersi il direttore finanziario dell'azienda durante una videoconferenza. L'elaborata truffa ha ingannato il dipendente invitandolo a partecipare a una videochiamata con quelli che pensava fossero diversi altri colleghi, ma che in realtà erano tutti dei deep