L’eterno dilemma tra media e aziende | uniti o divisi? | online il dibattito di Social Reporters tv con Gomez Teruggi e Vacarini

(Di venerdì 26 luglio 2024) È andatamercoledì 24 luglio, la quattordicesima puntata dellatv, il contenitore di approfondimenti su tematiche di attualità, pensato per dialogare in compagnia di esperti nei settori di società dell’informazione, brand journalism e corporate communication. La puntata – la prima di uno speciale di tre episodi dedicati al Brand Journalism Festival in programma il 12 novembre e di cui Ilfattoquotidiano.it èpartner– inaugura un dialogo cruciale su uno dei temi più dibattuti nel mondo dell’informazione e della comunicazione d’impresa: il rapporto tra. Questo evento segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia per il primo festival organizzato da, il primo in Italia interamente dedicato al brand journalism.