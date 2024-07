Lascia la Juve per l’Arabia | di nuovo in coppia con Ronaldo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024)lantus perSaudita: senza offerte potrebbe arrivare quella economicamente migliore. DiinconAccettata l’offerta della Roma per Soulé, adesso lantus di Giuntoli – che ha messo nel mirino Todibo e Koopmeiners ed è pronta a chiudere anche questi altri due affari – ha un’altra grana da risolvere, che porta il nome di Federico Chiesa.(Lapresse) – Ilveggente.itFacciamo un quadro: in primis il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e per il momento non ha accettato nessuna offerta per il rinnovo; poi, secondo le indiscrezioni, non sarebbe uno dei primi pensieri di Thiago Motta per la prossima stagione, quindi c’è da capire come effettivamente andrà a finire.