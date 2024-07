La tradizione che ci coccola

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’è stato un tempo, quello delle prime pizzerie, dove la pizza poteva essere accompagnata solo dall’acqua. Quasi un sacrilegio, potremmo pensare oggi, ma per legge era vietata la vendita di alcolici. Fu negli anni Cinquanta che la situazione cambiò, grazie alla creazione di una normativa che autorizzava la licenza per la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (sotto gli otto gradi) anche in pizzeria. In quel periodo il vino aveva una diffusione maggiore rispetto alla birra, ma la legge e il fatto che la birra fosse meno costosa hanno permesso di creare quello che conosciamo oggi come binomio indissolubile e classico: pizza e birra. Un abbinamento che, per lo meno nel nostro Paese, è diventato l’incarnazione della possibilità democratica offerta a tutti, anche ai meno fortunati, di concedersi una serata al ristorante.