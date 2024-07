Fiera dell’agricoltura sarà una tre giorni ricca di eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Domani alle 18,30inaugurata, con la tradizionale sfilata per le vie del centro, la ventinovesimae dell’allevamento di Nonantola. Tanti gli appuntamenti per questa tre, che proseguirà fino a lunedì compreso. In piazza Caduti Partigiani troverà spazio ladel Turismo mentre in piazza Liberazione, cuore degli spettacoli serali, sono in programma i concerti dei Musici di Francesco Guccini, dei Savana Funk con Dj Rocca e de Il Banco del Mutuo Soccorso. Si concluderà con Andrea Fratellini e zio Tore Show e lo spettacolo con Luci Led a cura della Pro Loco. Molti gli spazi dove poter mangiare: street food in piazza Liberazione, in piazza Aldo Moro, al Parco della Pace e lungo viale Rimembranze insieme al mercato. Nel Museo di Nonantola si potrà visitare la mostra fotografica e ascoltare musica.