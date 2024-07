Dazn in crisi? Abbonamento alle stelle addio Diletta Leotta e i tifosi pagano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono passati 6, sembrano molti meno o molti di più, a seconda dei punti di vista, da quando correva l’anno 2018,ha acquistato i diritti tv della Serie A. La piattaforma streaming, di recente, si è aggiudicata i diritti fino al 2029 per 700 milioni a stagione. La situazione però potrebbe prendere delle pieghe inaspettate. La qualità dello streaming, il buffering, le lamentele e i meme social si sono sprecati nel corso degli anni. Ma se nel 2018-2019 sulla questione si poteva chiudere un occhio visto che l’costava solo 9.90 euro, attualmente la situazione non è tollerabile. Nella prossima stagione uncosterà da un minimo di 34.99 euro (per chi lo sottoscriverà annuale) a un massimo di 69.99 euro per il servizio Plus (per avere accesso a due dispositivi con due connessioni diverse). Si tratta di un aumento fino a 120 euro in più all’anno.