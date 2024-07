Crimini di guerra a Gaza Londra non si opporrà al mandato di arresto di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Londrà non siall’di Benjamyn. Il governo laburista di Keir Starmer non intende porre obiezioni formali di fronte alla Corte Penale Internazionale contro i mandati dispiccati nei confronti del premier israeliano e del ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre che dei leader di Hamas, accusati didinella Striscia di. Lo ha confermato un portavoce di Downing Street dopo le indiscrezioni pubblicate giovedì dal New York Times. Si tratta di una decisione che non mette in discussione i rapporti tra i due Paesi, ma che nel contesto delle operazioni militari israeliane nella Striscia diassume un forte significato simbolico. Il Regno Unito è uno degli alleati più forti e uno dei principali partner commerciali di Israele in Europa.