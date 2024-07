Comune Polizia Municipale Asl Unità di strada Ecco il primo dossier del Nucleo operativo per la sicurezza sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Le risultanze del lavoro coordinato dall'Ufficio delle politiche sociali deldi Arezzo che ha censito le presenze di senzatetto in città e che ha visto la partecipazione dellae dei rappresentanti delledisono state presentate questa mattina in una conferenza stampa alla quale erano presenti il vicesindaco Lucia Tanti, l'assessore Alessandro Casi, il comandante PM Aldo Poponcini, il direttore dell'Ufficio servizi sociali Paola Garavelli e Roberto e Luca Norelli dell'associazione DOG. Un lavoro delicato, quello svolto in particolare dalledi, che ha portato a contatto con realtà difficili e di grande disagio che riguardano 20 "sorvegliati speciali".