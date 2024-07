Cina | metropolitana Shanghai introduce deposito bagagli self-service

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 lug – (Xinhua) – Se volete visitare la citta’ disenza dovervi preoccupare di borse e valigie pesanti, l’ultimointrodotto dallaMetro offre la soluzione perfetta. Ieri l’azienda ha annunciato che a partire dal 27 luglio iniziera’ un’operazione di prova del servizio. Il programma pilota e’ collocato in 12 stazioni vicine ai principali nodi di trasporto, alle aree commerciali piu’ vivaci e alle destinazioni turistiche, come la stazione ferroviaria di, Piazza del Popolo, Yu Garden e Lujiazui. Un totale di 332 armadietti, di tre diverse dimensioni, saranno disponibili per ospitare vari tipi di, dai piccoli zaini ai grandi bauli.