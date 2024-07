Caso Pierina Valeria Bartolucci denunciata per stalking | ecco quando sarà interrogata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Rimini, 26 luglio 2024 –- moglie di Louis Dassilva, il 34enne in carcere come unico indagato per l'omicidio diPaganelli - convocata in Questura nell'ambito dell'indagine per atti persecutori a suo carico. © Manuel Migliorini / Adriapress L'interrogatorio di, che è difesa all'avvocato Alberto Donini, si terrà lunedì 5 agosto. Il nome diè stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della denuncia perpresentata da Manuela Bianchi, nuora diPaganelli, e dal suo consulente legale Davide Barzan. Barzan ha consegnato agli inquirenti una serie di documenti, soprattutto chat e audio in cuiaugura il male alla Bianchi, la insulta e la denigra con una serie di epiteti irripetibili a causa della relazione di quest'ultima con il marito.