Cartiera e crisi Pro Gest Sale l’ansia tra i lavoratori

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Mauro Grespini Nuova riunione per chiarire il futuro del gruppo veneto Procui fa capo anche ladi Tolentino. I rappresentanti sindacali si sono incontrati col nuovo "Cro", Angelo Ridolfi, il nuovo Chief revenue officer dell’azienda, incaricato dell’aumento delle entrate per risolvere una situazione finanziaria al momento deficitaria, che preoccupa molto i. "Il gruppo – dicono le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e UGL Chimici – si trova attualmente in default su 450 milioni di bond, con mancati rimborsi di capitale e cedole su diverse emissioni. I primi nove mesi del 2023 si sono chiusi con una perdita di 20 milioni di euro e una posizione finanziaria netta di 550 milioni, in rapido aumento".