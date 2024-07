Calciomercato Turris movimento in uscita | Daniele Franco cambia maglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024)lascia lain questa sessione diper accasarsi alla neopromossa Altamura. Il giocatore ha salutato i tifosi e la società con un post sui propri social. “Cari tifosi, gli anni trascorsi insieme sono stati un capitolo straordinario della mia vita, un viaggio fatto di passione, sacrifici ed indimenticabili momenti di gloria. Grazie a voi non sono mai stato solo. Porterò con me ogni momento, ogni sorriso, ogni lacrima. Anche se le nostre strade si separeranno avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. A tutti i tifosi, alla società, ai colleghi, agli amici grazie perchè il calciatore, ma soprattutto l’uomo che sono oggi lo devo a voi. Vi voglio bene e non vi dimenticherò mai. 170 partite, 5 anni. Con affetto e gratitudine. Il prof“. L'articoloinCalcioWeb.