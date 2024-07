Calciomercato Milan Geoffrey Moncada cerca l’accordo per Niclas Fullkrug  La trattava

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 luglio 2024)è rimasto ao per portare avanti le trattative: oltre agli altri reparti siperci proverà fino alla fine per. I tifosi e la dirigenza delsanno che viste le tante partite che dovranno essere disputate la prossima stagione, Alvaro Morata non basta e Luka Jovic non convince troppo. Ecco che allora, l’attaccante del Borussia Dortmund è l’obiettivo numero uno per completare l’attacco. Negli ultimi giorni, però, l’Atletico Madrid si è inserito nella corsa al 31enne tedesco. L’attaccante è, quindi, intenzionato a voler lasciare i gialloneri, visto l’arrivo di Guirassy, che porterà via tanto spazio a. Intanto i rossoneri sono partiti per la tournée negli USA, maè rimasto ao per tenere sotto controllo ile portare avanti le trattative.