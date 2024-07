Calciomercato Giana Erminio dall’Albinoleffe arriva il giovane Carmelo Muzio | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laha definito nuovo colpo diper la prossima stagione nel campionato di Serie C. La conferma èta direttamente dal comunicato del club. “AScomunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con un contratto biennale in scadenza il 30 giugno 2026. Esterno d’attacco classe 2003 provenientenel club seriano ha svolto tutto il settore giovanile a partire dalla categoria Pulcini sino all’U19, laureandosi campione d’Italia 2021/22 con la Primavera 3. Fa l’esordio in Prima Squadra nella gara di Coppa Italia Serie C AlbinoLeffe – Trento 10-9 (d.c.r.) del 3 novembre 2021, subentrando a 10 minuti dalla fine e fornendo i due assist per i gol di Ravasio e Tomaselli e, nei successivi calci di rigore, siglando un gol nel quarto tiro dal dischetto.