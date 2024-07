Calcio Serie D Per il Poggibonsi è già il momento di scendere in campo Domani amichevole al Viola Park con la Fiorentina U19

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Stagione già pronta al decollo per i Leoni. La terza giornata di allenamenti allo stadio Stefano Lotti, oggi, coincide con la vigilia del debutto alPatk.il primo test con inizio alle 18 per il gruppo guidato da Stefano Calderini. Un appuntamento da non considerare certo probante per il, che ha appena dato il via alle fatiche ed è atteso ora dal ruolo di sparring partner per laUnder 19, nettamente in vantaggio quanto a preparazione. Dopo l’originaria lista di convocati, la società ha inserito formalmente nel team altri tre elementi: un "over giovane", Boganini, classe 2003, e due Under, Simi e Palazzesi, ad ampliare la notevole schiera di ragazzi del 2006 decisi ad avvicinarsi all’universo dei grandi partendo dai dilettanti nazionali. Queste, dunque, le ultime operazioni dimercato concluse dal direttore sportivo Jacopo Galbiati.