Bilancio Comune di Napoli 450mila euro a datori lavoro dei consiglieri Allarme minori entrate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAldicostanoi rimborsi aidi, a seguito dei permessi deicomunali. Una spesa disciplinata dalla legge. Ma rientrante fra le “rilevanti emergenze non previste”, eppure “indifferibili”, secondo l’assessore alPier Paolo Baretta. È solo uno degli esempi, citati nella nota di sintesi dell’assessore. La manovra di Assestamento diè di circa 23 milioni. E va approvata entro il 31 luglio. Il 29 luglio è convocata l’assemblea di via Verdi, per procedere all’ok. E non poche sono le importanti “emergenze non previste”, capaci di assorbire “buona parte” dei 15 milioni recuperati dall’amministrazione. Tra queste figurano i 5,3 milioni per l’impianto di riciclo della carta. È la compartecipazione comunale al finanziamento statale da 12 milioni.