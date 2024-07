Assurdo c’è il rischio della prescrizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Siamo qui per chiedere giustizia per i nostri cari, anche se, sinceramente, dopo tutto questo percorso comincio a essere anche un po’ stanco – spiega Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, morta nella strage di Corinaldo –. Sono venuto qui, sono contento di questo corteo così numeroso, ci sto mettendo tutto l’impegno che posso, ma ci stanno davvero scoraggiando. Ho sempre più paura che questa giustizia non arrivi. Spero fortemente che queste cose che stiamo facendo ci possano servire, ma sono molto, molto sfiduciato. Perché alla fine si sente anche dire che il tutto potrebbe addirittura andare in, c’è anche questo grande pericolo e anche questa sarebbe una cosa assurda. Almeno che si garantisca un processo, dopo che sono morte sei persone, se arrivasse lanon si farebbe neanche finire tutto il processo.