Aeroporto Marconi nel caos Zattini lancia il Ridolfi di Forlì | Pronti ad accogliere voli già da subito

(Di venerdì 26 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Un vero e proprio terremoto dei cieli quello che, in queste ore, vede protagonista l’di Bologna. Il sindaco del capoluogo Matteo Lepore (il Comune, a differenza di quello di, è anche socio dello scalo con una partecipazione del 6%) ha alzato il tappeto e mostrato un problema sottostante che da tempo si era cercato di aggirare, ma che oggi è diventato lampante: il principale scalo della regione sta gestendo un surplus di, con ricadute pesanti sulla qualità del servizio. Una constatazione che, inevitabilmente, ha conseguenze sugli altri scali della Regione – incluso il– che oggi auspicano di poter recuperare quote di mercato. Il Comune di Bologna ha scritto all’amministratore delegato Ventola minacciando azioni legali se non si otterranno soluzioni rapide. "Ricevo una marea di segnalazioni – ha detto Lepore –.