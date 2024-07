Vuelle Ecco Rino | A2 tosta ci divertiremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una carrellata di volti nuovi che si stanno facendo conoscere dai tifosi dellaper provare a costruire un rapporto di fidelizzazione fra giocatori e pubblico cruciale per ricompattare un ambiente rimasto scottato dalla retrocessione, ma sempre pronto a rituffarsi nella mischia quando si alzerà la prima palla a due. Dopo Zanotti e Parrillo, ieri sui social del club, è toccato a QuiDe Laurentiis presentarsi. Per i fans biancorossi sarà semplicemente. "Con coach Sacripanti siamo rimasti sempre in buoni rapporti dagli anni di Scafati e quando lui ha saputo dell’opportunità di venire a Pesaro gli ho dato la mia piena disponibilità a seguirlo - racconta -. D’altronde stiamo parlando di una piazza storica che vuole fare bene, con un progetto interessante: sono stato il primo a firmare e non c’è bisogno di aggiungere altro".