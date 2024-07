Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)25 LUGLIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE C’È AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASTELNO E APRILIA VERSO LATINA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.