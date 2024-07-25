Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:45 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE C’È AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASTEL RomaNO E APRILIA VERSO LATINA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:15 - CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. MENTRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:45 - MENTRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA CASSIA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:15 - CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA. romadailynews
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