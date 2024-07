Svelato il segreto dei denti del Drago di Komodo | ecco perché sono così potenti e letali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) C’è del metallo neidei draghi di. Come riporta l’Agenzia Dire, il grande rettile della famiglia dei varanidi endemici delle isole indonesiane diha irivestiti di uno strato di ferro. I ricercatori sidefinitivamente accorti della presenza metallica notando che le punte e i bordi seghettati dei loroerano ricoperte da uno strato di pigmento arancione. Nello smalto della copiosa dentatura si è quindi scoperta la presenza di ferro concentrato. L’osservazione etologica ha quindi una conferma scientifica: idurissimi, resistenti all’usura, con i bordi affilati come rasoidovuti alla presenza di ferro. Ed è la prima volta che un rivestimento di metallo viene osservato in un animale.