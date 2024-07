SUNrise | luce sul melanoma Al via la campagna di prevenzione Imi con Pierre Fabre Pharma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Campagne disulcontinuative nel tempo, attraverso Pubblicità Progresso come realizzato nelle azioni contro il tabagismo, rivolte ad adulti, giovani e bambini, per radicare la cultura della protezione della propria pelle e dei rischi che si corrono con un’esposizione non corretta al sole. Ma anche per sensibilizzare gli specialisti di area non dermatologica sulla necessità di intercettare possibili anomalie nella cute: dai ginecologi agli urologi fino agli oculisti per scovare i melanomi che possono annidarsi nel fondo dell’occhio. Senza tralasciare quanti operano sul corpo delle persone come estetisti e parrucchieri. E poi ancora, istituzionalizzazione degli inviti a sottoporsi a visite dermatologiche periodiche per le persone con diagnosi dicon cadenza stabilita in base alla storia clinica e ad alcuni fattori specifici quali il fototipo.