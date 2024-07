Roma donna di 73 anni accoltella ripetutamente il marito nel sonno È gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel quartiere del Quadraro di, unadi 73hatol'ex, 85, nella loro abitazione di via Scribonio Curione. La violenza è avvenuta martedì 23 luglio, intorno alle 15.20. Secondo le prime ricostruzioni, la, seguita da tempo da un centro di igiene mentale, è stata presa da "un raptus" di rabbia. Ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo più volte. Le ferite più gravi sono state al collo, al petto e alla pancia. L'uomo ha anche riportato lesioni agli arti superiori. Nonostante la gravità dell'aggressione, l'85enne è riuscito a sopravvivere grazie al rapido intervento dei soccorsi. Le condizioni delTrasportato d'urgenza al Policlinico Casilino, l'uomo è stato ricoverato in codice rosso.