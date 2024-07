Robur | un pezzo pregiato per Magrini C’è Mastalli centrocampista del 1996

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prende quota il mercato della: dopo l’ingaggio di Niccolò Giannetti, giocatore che in Serie D non ci è passato neanche di striscio (e che a queste latitudini non ha certo bisogno di presentazioni) ecco l’annuncio del trasferimento in bianconero di un altro ‘’, Alessandro(nella foto): "Esperienza, imprevedibilità e carisma a disposizione del Siena e dei suoi tifosi". Una carriera, quella del, pure lui digiuno di Interregionale, divisa tra la serie B e la Serie C, con un picco anche nell’Olimpo del calcio. Figlio d’arte – suo padre Ennio ha indossato le maglie, tra le altre di Bologna, Catania, Foggia e Lecce – arriva allacon un prezioso bagaglio di esperienza. "Siena Fc è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro– si legge nella nota del club –.