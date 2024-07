Regolamento Italia-Spagna | cosa succede in caso di pareggio Europei U19 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildi, match valevole per la prima semifinale degliUnder 19. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Bernardo Corradi cercheranno di confermare il titolo conquistato lo scorso anno contro il Portogallo, andando a caccia della loro seconda semifinale consecutiva. Questa sarà una rivincita della sfida andata in scena dodici mesi fa e questa volta andrà in scena alle ore 15:00 di giovedì 25 luglio nella cornice del Windsor Park di Belfast.Ildella semifinale degliUnder 19 traprevede che, inditra le due squadre al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con la disputa di due tempi supplementare da quindici minuti.