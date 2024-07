Pressing commissione Senato aliquota 10-15% per concordato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) LaFinanze delchiede al governo di valutare l'ipotesi di abbassare notevolmente l'agli autonomi che decidessero di aderire alpreventivo biennale. Insomma un maxisconto. La, nel parere al decreto legislativo correttivo del, indica infatti al governo tra le condizioni di valutare se "i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresae il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello Isa del periodo di imposta precedente a quello del, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6".