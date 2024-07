Parigi 2024 tiro con l’arco | Nespoli il migliore degli azzurri Italia qualificata nel mixed team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mauroè ilal termine del ranking round maschile delconalle Olimpiadi di. Il fuoriclasseno, giunto alla sua quinta rassegna a Cinque Cerchi, si è classificato davanti a Federico Musolesi e ad Alessandro Paoli in una gara di qualificazione con 72 frecce da scagliare che per quanto riguarda il tabellone singolare è servita a stabilire il criterio di compilazione, con teste di serie e numero di ingresso dei magnifici 64. Ma rispetto a stamattina, quando al femminile era impegnata la sola Chiara Rebagliati (che ha chiuso con 663 punti e un onorevole quindicesimo posto), per l’c’era molto altro in palio con gli uomini, visto che i punteggi sommati dei tre concorrevano anche per la formazione del tabellone della gara a squadre.