Parigi 2024 | ministro interni Francia ringrazia forze dell’ordine straniere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildell’Interno e dei Territori d’Oltremare della, Gérald Darmanin, ringrazierà in un ricevimento all’Hotel de Beauvau ledi diversi paesi arrivate sul territorio transalpino in rinforzo e supporto rispetto alla polizia locale come accade abitualmente per ogni evento internazionale di portata enorme come le Olimpiadi di. Nel dettaglio, sono più di 1750 agenti provenienti da 44 paesi che sosterranno nel corso dei Giochi i loro colleghi francesi, in vari settori come la ricerca di esplosivi o la sicurezza dei visitatori stranieri. Aci saranno pattuglie di poliziotti e carabinieri italiani, e anche unità cinofile antiesplosivo.SportFace.