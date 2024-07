Noos oggi non va in onda | perché il motivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024)non va in, il, 25 luglio 2024, Rai 1, Alberto Angela– 25 luglio 2024 –non va insu Rai 1? Il programma di Alberto Angela questa sera non va in, come inizialmente previsto. La Rai ha infatti deciso di sospendere momentaneamente la messa in. Il programma di divulgazione scientifica tornerà il 22 agosto. Gli ascolti di questa secedizione non sono stati particolarmente buoni, e la Rai ha deciso di preservare la trasmissione evitando lo scontro questa sera con la finale di Temptation Island, insu Canale 5. Un modo, quindi, per non “bruciare” così il lavoro della squadra di Alberto Angela. Al suo posto su Rai 1 questa sera ci sarà il film Un viaggio a quattro zampe. La Rai ha dunque scelto di salvaguardare il prodotto ed evitare lo scontro diretto con la finale di Temptation Island.