Musei comunali presto nuovi sistemi di sicurezza Bds vince la gara la Giunta stanzia 264mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’obiettivo? Rinnovare in tempi brevi gli impianti di(videosorveglianza, antincendio, diffusione sonora, antintrusione, Tag) presenti neie nelle sedi espositive. Palazzo Marino ha lanciato unaper selezionare l’azienda che fornirà gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo sopra indicato. Il bando si è appena concluso e in una determina del settore Area Valorizzazione del Patrimonio eSedi sono illustrati i risultati. Vediamoli nei dettagli. La commissione tecnica comunale ha deciso di approvare l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della fornitura per l’ammodernamento degli impianti dideie delle sedi espositive in carico alla Direzione Cultura del Comune a Bds Spa, che ha conseguito punteggio complessivo finale pari a 82,70/100. Quattro le offerte complessivamente arrivate negliu uffici