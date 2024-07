La Talpa ecco il cast al completo Monta la polemica | Loro due?! Assurdo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) “La” è pronta a tornare in televisione dopo anni di attesa e continui rinvii. Il docu-reality andrà in onda prima sulla piattaforma Infinity e successivamente in chiaro su Canale 5. Diletta Leotta sarà al timone della conduzione di questa edizione, che promette di essere “molto diversa da come lo ricordate”, secondo Pier Silvio Berlusconi. Edil, svelato in anteprima da FqMagazine, con tanti volti noti. Ci saranno Giovanna Maria Coletti, vale a dire la cantante e conduttrice Jo Squillo, reduce dal Grande Fratello e da L’Isola dei Famosi, l’ex velina Ludovica Frasca, ora opinionista nei programmi Mediaset, e la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa Di Francisca. Leggi anche: Berlusconi scommette su Berlinguer: Bianca raddoppia.