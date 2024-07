La storia Tennista paralimpico porta la torcia con un esoscheletro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le gambe spinte dalla tecnologia e dalla forza di non mollare mai. Emozionante il percorso da tedoforo delKevin Pinette (foto rainews.it). Il francese, rimasto paraplegico in seguito a un incidente, ieri hato per la prima volta nellala fiamma olimpica utilizzando un. Passati undici anni dall’incidente che gli ha provocato una grave paralisi motoria, ora Pinette è un. Ma è anche un collaudatore per un’azienda che sviluppa esoscheletri, dispositivi robotici per far camminare persone con disabilità motoria, proprio come quello utilizzato ieri perre laolimpica. Una gesto tramite il quale Kevin punta a ispirare "le persone a impegnarsi nello sport e a promuovere l’innovazione per chi ha una disabilità", riil sito olimpico.