La partita dell’Europa Ursula punta su Belloni

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dalla Valdichiana alla Commissione Europea. Potrebbe essere quello di commissario dell’esecutivo dell’Unione il prossimo ruolo di Elisabetta, oggi a capo dei servizi segreti e in passato già numero uno della Farnesina, ma anche grande amica di Arezzo, specie della vallata del Clanis. Un curriculum di qualità e un profilo istituzionale che spiccano nel Belpaese tant’è che il nome della dirigente del Dis venne fuori anche nel toto nome per il Quirinale prima che Mattarella venne confermato per il bis. Adesso “se la gioca“ via a vis con il ministro Raffaele Fitto per la nomina di Commissario: figura che verrà scelta di concerto tra il Governo Meloni e la presidentevon der Leyen. Chissà come andrà a finire, tutto si delineerà nelle prossime ore. Intanto ad Arezzo tutti fanno il tifo per lei.