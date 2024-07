La parrucchiera ‘sfrattata’ | Ora a Madonna dell’Albero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo lo ‘sfratto’ di fine anno, la rinascita non facile. Soprattutto perché incerta fino all’ultimo. Adesso, però, laDonatella Venturella può tornare a sorridere e soprattutto a lavorare, anche se non più nel ‘suo’ salone all’ospedale di Ravenna. Donatella, infatti, per dieci anni ha lavorato all’interno del ‘Santa Maria delle Croci’, diventando il punto di riferimento anche per il personale sanitario e per i pazienti. A un certo punto però è stataper realizzare un punto ristoro per gli studenti della facoltà di Medicina. Donatella Venturella, che cosa è accaduto prima e dove lavora oggi? "A ottobre 2023 mi è stato comunicato che dovevo lasciare il mio salone perché dovevano fare dei lavori di ristrutturazione all’interno dell’ospedale. Mi hanno dato poco preavviso e mi sono ritrovata in breve tempo senza lavoro.