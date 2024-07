Il ritrovamento di Pierina Manuela Bianchi chiamò i soccorsi dopo 11 minuti | Prima chiesi aiuto a Louis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rimini, 25 luglio 2024 – Ogni singolo istante di quella maledetta mattina del 4 ottobre, quandoPaganelli è stata trovata morta, uccisa con 29 coltellate nel seminterrato di via del Ciclamino 31. Ogni minuto, secondo, tutto è stato minuziosamente ripercorso e sviscerato da chi indaga sull’omicidio, insieme a chi, invece, perquella mattina intorno alle 8 trovòsenza vita. Insieme a, nuora della vittima, che ieri ai microfoni di ’L’Estate in diretta’ è tornata a parlare per lavolta,l’arresto dell’ex amanteDassilva come indiziato del delitto di omicidio volontario pluriaggravato della povera. “Quel giorno ero in preda al panico – ha spiegatoripensando alla telefonata al 112 –. Non ho riconosciuto subito mia suocera perché a me interessava solo che arrivassero i, non tanto per chi”.